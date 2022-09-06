八成韩国人使用YouTube 人均月收视33小时

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国大数据平台企业igaworks本月12日公布的YouTube使用情况分析报告显示，八成韩国人使用YouTube，人均月收视时间将近33小时。根据报告，9月YouTube应用程序的韩国用户人数为4183万人，占韩国总人口（5163万人）的81%。同期，韩国人的YouTube总使用时间为13.805732亿小时。YouTube使用时间最长的人群是19岁及以下男性，人均月使用时间为45.2小时，其次是20-29岁女性（40.2小时）、20-29岁男性（39.6小时）。在一周中，周日的使用时间最长，达4975.3590万小时。周四最短，为4443.0052万小时。另外，YouTube的用户流失率在主要媒体中最低。报告对YouTube、照片墙（Instagram）、推特、BAND、奈飞、脸书、抖音（TikTok）的用户流失率（6月有使用记录、7月-9月没有使用记录的用户占比）进行了比较，结果显示，YouTube为6.6%，在上述媒体中最低。其次是照片墙（9.2%）、推特（10.5%）、BAND和奈飞（各11.4%）、脸书（12%），抖音的流失率最高，为20.8%。YouTube应用程序的使用率为98.7%，在主要媒体中最高。其次是推特（88.1%）、照片墙（80.5%）、BAND（70.3%）、脸书（69.5%）、奈飞（69%），抖音排名垫底，为56.9%。同时使用YouTube和抖音应用程序的用户约为376万人。YouTube的人均月使用时间和天数分别为33小时和17.6天，抖音为15小时、13.4天。