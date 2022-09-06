“2022韩服文化周”开幕 全球17个国家同时举办丰富活动

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韩国国际广播电台报道：韩国文化体育观光部、韩国工艺设计文化振兴院10月17日（周一）至23日（周日）举办“2022韩服文化周”活动。位于首尔清溪川的韩国旅游宣传馆“HiKR Ground”和17个国家的36座城市开展丰富的韩服文化活动。“韩服文化周”活动于每年10月第三周举行，今年是第五届活动。今年活动的主场地“HiKR Ground”展示18件由名匠制作的儿童韩服、16幅传统服饰绘画及插画、韩服手办和奈飞原创剧集《王国》中的韩服。二楼“K-POP大厅”为参观者提供韩服，参观者可身穿韩服拍摄K-POP视频。五楼“HiKR大厅”开展传统手链和钥匙圈制作、韩服手办上色等活动，有兴趣的参观者须提前预约参与。17日活动开幕当天，韩服宣传大使、歌手宋佳仁在韩服振兴中心的YouTube官方频道上在线介绍“韩服文化周”活动。21日（周五）下午5时30分，韩服文化振兴有功表彰奖、感谢奖颁奖仪式将在“HiKR Ground”四楼举行。下午6时，“韩服文化周”纪念时装秀和K-POP演唱会将在一楼的户外空间举行。时装秀以“永不凋谢的花朵，韩服”为主题，展示色彩丰富的韩服。在文化周期间，釜山市、忠清南道牙山市、全罗南道谷城郡等八个地方自治团体也将开展将韩服与地方文化融为一体的丰富多彩的活动。此外，美国西雅图和波特兰、加拿大温哥华、土耳其安卡拉、印度新德里等多座海外城市将同时举行时装秀、展示会等活动。活动具体内容可登陆韩服文化周官方网站（https://hanbokweek2022.com/）确认。