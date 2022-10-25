韩警方以涉嫌业务过失致伤亡为由对龙山警察署前署长等6人立案

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韩国国际广播电台报道：正调查梨泰院踩踏事故的韩国警方以涉嫌业务过失致人伤亡为由对龙山警察署前署长李壬宰（音）、首尔警察厅112状况管理官柳美珍（音）、龙山署情报课长和科长、龙山区厅长朴熙英、龙山消防署长崔成范（音）6人进行立案。警方认为，6人在安全管理、向上级报告等工作中存在不妥之处，导致大型事故发生。警方还认为，李壬宰、柳美珍涉嫌渎职，龙山署情报课长和科长涉嫌滥用职权、销毁证据等。龙山署情报负责官被发现在事故后删除了事故前上传的安全事故危险分析报告。特别调查本部认为，上述负责情报的干部劝诱下属抹杀报告存在的事实，目前正调查是否有上级的干涉。除上述人员外，警方还将调查事故总责任人警察厅长，确保不留一丝疑点。另外，警方正在调查灾难责任管理机构龙山区厅是否在处理有关机构的协助请求时存在不妥之处，并调查消防部门处理119报警时是否到位、是否采取了充分的消防安全对策等。警方完成了对100余件没收物品的分析，目前正在分析6500余个与事故当时情况有关的录制文件。警方还调查了包括首尔警察厅和龙山警察署有关人士、报警目击者等在内的154人。警方为查明事故原因，定于7日下午展开进一步的鉴定工作，确认事发当时的人群密集度，并通过三维模拟还原事发经过。