韩央行有史以来首次连续六次加息 加息幅度缩小至0.25个百分点

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韩国国际广播电台报道：韩国银行24日再次加息，这是央行有史以来首次连续六次加息。不过出于对美联储或调整加息速度、汇率、经济衰退等因素的考虑，加息幅度从10月的0.50个百分点缩小至本次的0.25个百分点。韩国银行金融货币委员会当天上午9时召开货币政策方向会议，宣布将基准利率从当前的3.00%上调至3.25%。2020年3月16日，金融货币委员会考虑到疫情对经济的冲击，决定下调基准利率0.50个百分点（1.25%→0.75%）。同年5月28日，央行再次降息0.25个百分点（0.75%→0.50%），两个月的时间里总计降息0.75个百分点。此后，央行九次维持基准利率不变，去年8月26日首次加息0.25个百分点，开启了货币政策正常化之路。同年11月和今年1月、4月、5月、7月、8月、10月、11月，央行七次加息0.25个百分点、两次加息0.50个百分点，加息幅度总计达2.75个百分点。通胀仍未出现明显拐点是央行加息的首要原因。10月韩国消费者物价指数（109.21）同比上涨5.7%，涨幅时隔三个月重新扩大。11月的预期通胀率为4.2%，虽然较10月（4.3%）有所下滑，但自7月创下历年最高值（4.7%）以来持续维持在4%以上。预期通胀率是指对今后一年物价涨幅的预期。另外，韩美利率差也是本轮加息的原因之一。美联储于当地时间11月2日连续第四次大幅加息，使韩国（3.00%）与美国（3.75%-4.00%）的利率差扩大至最高1个百分点。韩美利率差扩大有可能导致外资逃离、韩元贬值，并推升通胀。本轮加息后，韩美利率差缩小至0.75个百分点。不过预计12月美联储加息后，两国利率差将再次扩大至1.25个百分点。央行本轮加息幅度缩小主要是考虑到了目前韩元兑美元汇率相对稳定、银根紧缩风险尚存、美联储或调节加息速度、经济低迷等因素。当天凌晨公开的联邦公开市场委员会11月会议纪要显示，10月美联储做出大幅加息决定时，大部分委员认为应放缓加息步伐，市场预计12月美联储有可能缩小加息幅度。