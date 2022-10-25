韩“货物连带”展开大罢工 国务总理呼吁顾全经济大局

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韩国国际广播电台报道：韩国全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）全国公共运输劳动组合货物连带本部（简称：货物连带）24日0时起展开全国大罢工，要求废除安全运费制日落条款、扩大制度适用范围。“货物连带”位于京畿道义王、釜山新港、全罗南道光阳等全国16个地区的本部当天举行罢工启动仪式。“货物连带”西京支部24日上午10时在首都圈物流集散中心义王内陆集装箱基地举行罢工启动仪式。国内进出口最大港口釜山新港也于上午10时20分左右举行了罢工启动仪式。据政府估算，总计9600余人参加了罢工启动仪式，占到“货物连带”成员总数（2.2万人）的43%。参与人员未与警方发生冲突。罢工启动仪式后，“货物连带”成员分散至主要物流基地并封锁出入口。政府表示，截至目前，物流尚未受到明显影响。以上午10时为准，全国12个港口的集装箱堆存率（指港口堆存集装箱的能力与实际堆存集装箱数量之比）为63.9%，与平时（10月平均64.5%）持平。不过受罢工影响，日均出货量达到8000吨的现代制铁浦项工厂当天未能出货。韩国国务总理韩德洙24日在政府首尔办公楼召开的国政悬案有关部门长官会议上表示，希望“货物连带”能够考虑到严峻的经济形势，做出顾全大局的决定。韩德洙表示，政府已决定将安全运费制日落条款延长三年，今后也将积极参与对话。韩德洙还强调，对于妨碍物流的行为将依据法律和原则予以果断处理。国土交通部长官元喜龙24日在政府首尔办公楼发布了包含上述内容的政府谈话。元喜龙尤其指出，若工会方面继续拒绝或妨碍货运，将下达开工令。根据现行法律，违反国土交通部长官的开工令，可被处以三年以下有期徒刑或3000万韩元以下罚金。京畿南部警察厅在各物流据点部署了17个中队、1200余名警力，以应对突发状况。釜山港口部门从本周起开始提前处理货运量，并临时增设了四处堆场。“货物连带”要求取消安全运费制日落条款；将适用范围从集装箱、水泥运输扩大至钢铁、汽车、危险物品、饲料·粮食运输以及快递支线和干线；废除安全运费制修订案等。