驻韩美军将下设太空军司令部 应对北韩洲际弹道导弹威胁

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韩国国际广播电台报道：驻韩美军将下设太空军部队。由于可搭载核弹头的北韩洲际弹道导弹已具备打击美国本土的能力，驻韩美军将对外大气层飞行物进行探测和监视。据韩国政府多名消息人士26日透露，美国国防部将在驻韩美军麾下设立太空军司令部，驻韩美军太空军将到年底为止完成编制。除驻韩美军之外，美军还将在年底前在负责中东地区事务的中央司令部下设太空军司令部。驻韩美军太空军将是美国在海外的第二个太空军组织。根据美军最近公布的国家安全战略等文件，美军正推进在印太司令部、战斗司令部下设太空军，以实现全域统合遏制。消息人士透露，印太司令部被认为是美国地区统合战斗司令部中面临威胁最大的一处，因此首先设立太空军。由于组织和预算无法一次性扩充，美军将按照威胁和作战优先顺序推进设立太空军。据政府消息人士透露，11月成立的印太太空军司令部人数为20余人，预计驻韩美军太空军的人数将更少。美军之所以提前在驻韩美军设立太空军司令部是出于对北韩核与导弹威胁的考虑。还有部分专家指出，美军此举也是针对中国和俄罗斯的威胁。驻韩美军太空军将通过C4I系统与美国太空军、印太太空军司令部连接，实时交流北韩洲际弹道导弹等核导信息。军方有关人士强调，驻韩美军太空军与美日推进的导弹防御系统无关。不过有分析认为，随着今后驻韩美军太空军组织日渐扩大，将具备可打击外大气层物体的激光拦截系统，进而自然而然地与导弹防御系统连动。创立于2019年12月的美国太空军旨在保持美国在太空空间的优势，主要执行太空资产管控、导弹探测、废弃卫星和陨石应对等太空监视任务。11月22日新设的印太司令部太空军司令部是目前为止美军在美国本土外设立的唯一太空军司令部。