世界杯韩国队曹圭成两次头球破门 最终2-3惜败加纳队

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韩国国际广播电台报道： 在卡塔尔世界杯小组赛H组第二场比赛中，韩国队曹圭成两次头球破门，上演梅开二度。但最终韩国队2-3惜败加纳队，时隔12年晋级16强的目标亮起了红灯。保罗·本托率领的韩国国家足球队28日在卡塔尔教育城体育场与加纳队进行2022卡塔尔世界杯小组赛H组第二场比赛，最终2-3惜败加纳队。在当天上半场的比赛中，加纳萨利苏和库杜斯分别在第24分钟和第34分钟时破门。下半场韩国曹圭成在第13分钟和第16分钟时连进两个头球，将比分扳平。但在下半场第23分钟时，加纳库杜斯再度进球，最终韩国队2-3惜败加纳队。此前，韩国队24日在第一场小组赛中与乌拉圭队打成0-0平手。由此，韩国队目前的成绩为1平、1负（积1分）。若要晋级16强，首先要在12月3日午夜与葡萄牙队进行的最后一场小组赛中取胜，同时也取决于H组其他队的比赛结果。这是韩国队连续第10届、累计第11届晋级世界杯决赛圈。迄今为止，韩国队在历届世界杯第二场小组赛中的战绩是4平、7负，从未获得过胜利，韩国队世界杯第二场小组赛无胜战的魔咒依旧。韩国队对阵加纳队的历史战绩为3胜、4负，此次是韩国队首次在世界杯中迎战加纳队。在国际足联（FIFA）世界排名中，韩国队排行第28位，加纳队排行第61位，在本届世界杯32支晋级队伍中排名最低。加纳队第一场小组赛2-3不敌葡萄牙队，目前的成绩为1胜、1负（积3分）。在最后一场小组赛中，加纳队将对阵乌拉圭队。