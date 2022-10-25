韩政府向“货物连带”水泥运输车辆司机下达开工令

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韩国国际广播电台报道：韩国政府29日在国务会议上表决通过向集体拒绝运输的“货物连带”下达开工令。这是自制定相关法律规定后首次下达开工令，开工令的首个适用对象为水泥运输车辆司机。对此，尹锡悦总统表示，不会向非法行为妥协，呼吁“货物连带”成员重返工作岗位。据KBS记者报道，尹锡悦在当天主持召开的国务会议上决定向集体拒绝运输的“货物连带”下达开工令。这是自2004年制定相关法律以来首次下达开工令。尹锡悦表示，全国建设工地和生产现场已经停工，产业基础有可能被荒废，下达开工令是为了防止发生更严重危机而采取的不得已措施。政府首先对水泥运输车辆司机下达开工令。国土交通部将经现场调查，传送开工令命令书。如果没有正当理由予以拒绝，可能会受到处罚。尹锡悦表示，在经济危机面前，政府和国民、劳资双方不能有二心。请“货物连带”的各位成员尽快回到自己的岗位。 尹锡悦将“货物连带”集体拒绝运输称为是为了贯彻自身利益而将国民的生活和国家经济作为抵押的行为。尹锡悦在强调法律和原则的同时表示，将杜绝“非法罢工”的恶性循环。尹锡悦说，将坚定不移地建立劳资法治主义，政府决不会向非法行为妥协，并将彻底和严肃地追究违法行为的责任。尹锡悦还对地铁和铁路等机构也将进行联合罢工深表遗憾。尹锡悦表示，地铁、铁路工会成员的工作环境相对较好，为了更好地照顾产业现场真正的弱势群体，政府将进一步完善相关制度。