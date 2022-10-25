韩假面舞入选非遗 尹锡悦表示祝贺

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韩国国际广播电台报道：韩国传统表演假面舞被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。当地时间11月30日，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会在摩洛哥召开会议，将韩国假面舞列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。此次申遗的假面舞包括凤山假面舞、河回别神巫术假面舞等国家非物质文化遗产和地方非物质文化遗产，总计18种。评审认为，韩国假面舞重视与观众的互动，不分男女均踊跃参与传承，且主题追求普世平等价值、批判社会身份制度，至今仍具有意义。随着假面舞申遗成功，韩国所拥有的联合国教科文组织人类非物质文化遗产达到22项，包括宗庙祭礼及宗庙祭礼乐、盘索里、强羌水越来、《阿里郎》、传统摔跤等。尹锡悦总统就假面舞申遗成功向全国18个假面舞保护协会表示祝贺。尹锡悦指出，传承人在艰难的环境下仍努力延续假面舞，这是他们的汗水和奉献所取得的成果，我和全体国民一起怀着喜悦之情表示祝贺。尹锡悦指出，假面舞是融合舞蹈、歌曲、戏剧等元素的综合艺术，是包含平等价值、诙谐批判社会问题、深受国民喜爱的传统文化。尹锡悦还指出，联合国教科文组织对我国为继承传统文化而付出的努力表示赞赏，并认为此次申遗足以成为优秀申遗事例典范。通过此次申遗成功，希望能够与全球所有人分享大韩民国特有的传统文化和精神，进一步提高我国的文化品格。