去年韩家庭平均年收入6414万韩元 增幅为2017年来最大

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韩国国际广播电台报道：去年韩国家庭平均年收入超过6400万韩元，出现了2017年以来的最大增幅。统计厅、韩国银行和金融监督院1日公布了包含上述内容的“2022年家庭金融福利调查结果”。调查面向全国2万余户家庭实施，其中资产和负债情况、家庭成员情况以今年3月31日为准，收入和支出情况、贷款本息偿还额以去年为准。去年韩国家庭的平均年收入为6414万韩元，是2017年行政资料完善以来的最高水平。这较一年前增加289万韩元、增幅为4.7%，增幅也创2017年以来的最高水平。从家庭收入组成来看，劳动收入为4125万韩元，同比增长7.0%。营业收入为1160万韩元，同比增长2.2%。若将家庭收入划分为五个区间，第五区间即高收入家庭的平均年收入为1.4973亿韩元，同比增长5.4%，增幅在所有区间中最大。相反，第一区间即低收入家庭的平均年收入仅较一年前增长2.2%，增幅在所有区间中最小。以今年3月底为准，家庭平均负债为9170万韩元，同比增长4.2%。按照年龄来划分，40-49岁是负债最多的年龄层，为1.2328亿韩元，同比增长4.8%。50-59岁为1.0763亿韩元，同比增长4.8%。30-39岁为1.2307亿韩元，同比增长1.2%。按照行业来划分，个体户负债最多，平均达1.2381亿韩元，其中21%为租赁押金。在所有种类的负债中，金融贷款占比最高，其中抵押贷款平均达到5381万韩元。与一年前相比，抵押贷款和信用贷款分别增长5%和4.4%，信用卡有关贷款也增长了11.6%。按照家庭收入水平来划分，第三区间家庭的负债为7657万韩元，增幅为6.5%，在所有家庭中增幅最大。第五区间家庭的负债为2.0637亿韩元，同比增长4.9%。第一区间家庭的负债为1716万韩元，同比下滑2.2%。家庭平均资产为5.4772亿韩元，同比增长9%。扣除负债后的家庭净资产为4.5602亿韩元。金融资产增长7.1%，租房押金增长11.1%，房地产等实体资产增长9.5%。50-59岁人群家庭的平均资产最高，为6.4236亿韩元。按照家庭收入水平来看，第五区间家庭的平均资产为12.0910亿韩元，是第一区间家庭（1.7188亿韩元）的7倍。55.7%的家庭净资产不足3亿韩元。11.4%的家庭净资产超过10亿韩元，这部分家庭所占比重较去年增加2.0个百分点。在闲散资金用途方面，47.9%的家庭选择储蓄或金融资产投资，26.3%用于购买房地产，20.9%用于还贷。在金融资产投资方面，83.5%的家庭偏好存款，其次是股市（13.3%）和个人年金（1.9%）等。另外，收入分配指标出现恶化。去年基尼系数为0.333，较一年前有所上升。第五区间家庭的收入达到第一区间的5.96倍，同样较一年前有所恶化。