西海公务员遭射杀事件再升级 前青瓦台国家安保室长被捕

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韩国国际广播电台报道：韩国前青瓦台国家安保室长徐薰3日被捕。徐薰被认为是“西海公务员遭射杀事件”的最终决定权者和责任人。首尔中央地方法院当天凌晨4时55分许发布逮捕令。法院方面表示，综合考虑犯罪的重大性、嫌疑人的地位、嫌疑人与事件其他有关人士的关系，判断嫌疑人存在毁灭证据的可能。徐薰涉嫌在海洋水产部公务员李大俊（音译，已故）遭北韩军人射杀的第二天即2020年9月23日凌晨1时许召开的有关部门长官会议上做出隐瞒李大俊遭射杀事实的决定，并要求有关部门删除相关情报。徐薰是首名被捕的文在寅政府时期青瓦台高层人士。检方认为，徐薰作为西海公务员事件的最终决定权者，指示前防长徐旭等人删除监听情报等机密文件。不过徐薰方面表示，从未指示将李大俊失踪定性为主动越北、也未指示删除资料。徐薰的逮捕令审查工作2日进行，审查时间超过十个小时，为有史以来最长。检方和徐薰方面均提交了长达数百页的资料，围绕徐薰的嫌疑展开了激烈辩论，最终法院接受了检方认为有必要进行逮捕调查的主张。徐薰今后将在被捕状态下接受检方调查。检方迄今仍将徐薰视为这起事件的最终责任人，由于徐熏是前国家安保室长，并不完全排除对前总统文在寅进行调查的可能性。文在寅最近也表示自己是最终批准人。调查前总统将在政治上造成极大影响，预计检方将首先考虑传唤国家情报院前院长朴智元接受调查。