韩“货物连带”称国际劳工组织紧急介入 政府称仅为意见征求

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韩国国际广播电台报道：韩国政府与货运工会“货物连带”在罢工问题上针锋相对，国际劳工组织的介入或将成为事件的新变数。“货物连带”公开国际劳工组织的信函并表示，该组织决定紧急介入韩国政府针对罢工采取的措施。国际劳工组织12月2日向民主劳总公共运输劳动组合（工会）发送信函。信函中写道，国际劳工组织已就贵方提出的问题立刻对韩国政府的措施予以介入并转达了组织方面的立场。在政府针对水泥运输领域发布开工令前，劳动界于11月28日向国际劳工组织提出了紧急介入请求。劳动界以国际劳工组织的信函为据，主张政府的开工令违反国际劳工组织公约。劳动界表示，从国际劳工组织过去的决定来看，运输公司等的业务中断不属于可能引发国家紧急情况的事件，强制劳动措施是对罢工权的限制。若按照劳动界的主张，国际劳工组织断定韩国政府的措施违反公约，作为公约加入国，则政府将面临不小的压力。不过政府的解释有所不同。政府称，国际劳工组织所说的“介入”只不过是对政府进行“意见征求”，并非对开工令表明担忧。副总理秋庆镐表示，确实收到了总干事名义发送的信函，但只是单纯的意见征求流程。与此同时，政府公布了对拒运人员的进一步制裁计划。政府表示，将可对拒运人员采取为期一年的油价补贴限制发放措施，并不再予以高速公路通行费减免优惠。