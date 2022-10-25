严寒来临 韩江原道滑雪场2日起先后开场

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韩国国际广播电台报道：随着冬季严寒正式降临，韩国滑雪场纷纷开场营业。截至12月底，江原道将有8家滑雪场先后开始营业。今年迎来了保持社会距离防疫措施解除后的首个滑雪季，游客和业界均翘首以盼。在雪白耀眼的雪原上，滑雪和滑雪板爱好者疾驰而下。他们轻快地在滑雪道上穿梭，不畏严寒、尽情享受冬日乐趣。今年迎来了保持社会距离措施解除后的首个滑雪季。今年冬天，两家滑雪场首次开场迎客。来自京畿道城南市的一名滑雪爱好者表示，感觉之前的郁闷一扫而空，这种自由的感觉太幸福了。来自京畿道广州市的一名游客表示，能和家人一起来滑雪，感觉很舒畅，非常幸福、开心。11月，韩国气温较往年偏高，导致滑雪场开场时间较原定计划推迟了一周左右。不过目前冬季严寒正式降临，周末江原道山地还出现最高5厘米的降雪，令业界倍感期待。当地一家度假村的有关人士表示，我们正全力准备为顾客提供最高的服务品质，希望有更多的游客光临，在滑雪道上度过愉快的时光。平昌Alpensia等三家滑雪场从周末开始营业，截至12月底，江原道先后有8家滑雪场开场。不过在享受久违滑雪乐趣的同时，也应格外注意安全。游客在滑雪时必须佩戴头盔等安全设备，还应做好准备活动。预计本次滑雪季将持续到明年3月底。