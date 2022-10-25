韩政府议决对“货物连带”钢铁及石化运输领域发布开工令

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韩国国际广播电台报道：韩国政府在临时国务会议上议决对“货物连带”钢铁及石油化学产品运输领域发布开工令。韩国货运工会“货物连带”集体拒绝运输进入第15天，这是韩国政府自11月29日针对水泥运输领域发布首个开工令之后，时隔十天再次发布开工令。国务总理韩德洙8日在政府首尔办公楼主持召开临时国务会议。韩德洙表示，不具备正当理由的集体拒运长期化，给国家产业和经济造成了严重损失。物流停运，产业也将停转，而损失将全部由国家经济和民生承担。拒运行为已导致库存积累到无法继续运转的水平。韩德洙指出，钢铁、石油化学产品的出货问题将很快扩散到汽车、造船、半导体等核心产业，有可能演变为国家整体经济的危机。当前形势严峻、紧迫，已没有时间等待“货物连带”罢工人员主动回归岗位。韩德洙说，政府认为不得不向钢铁和石油化学领域的拒运人员发布开工令。此次措施是政府在经济危机状况下，为保护国家经济所采取的特别对策和最大努力。韩德洙敦促“货物连带”罢工人员尽快结束以国家经济为筹码、缺乏正当理由的集体拒运，尽早回归各自岗位。他强调，政府的立场坚定，绝不会向非法行为妥协，将严肃问责。韩德洙还呼吁国民予以支持。他表示，“货物连带”的拒运使国民被迫承受不便和痛苦，对此倍感痛惜。此类不具备正当理由的集体行为必须得到根除。针对钢铁和石油化学产品运输领域的开工令在尹锡悦总统批准后，由国土交通部长官元喜龙发布，之后国土交通部将进行现场调查。