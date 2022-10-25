韩研究团队研发出新型人造肌肉 力量可达人类的17倍

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韩国国际广播电台报道：韩国研究人员利用新材料纤维研发出了力量可达人类肌肉17倍的人造肌肉。这种人造肌肉有望运用到人型机器人、人造器官等多个未来产业。目前的人型机器人使用机械装置组装而成，因此动作不够自然。虽然不少研究致力于利用各种新材料开发人造肌肉，但均遇到了须另行存储供肌肉使用的能源的问题。韩国科学技术院和釜山大学联合研究团队研发出了与人类肌肉相似、但力量可达人类肌肉17倍的人造肌肉。研究团队采用了一种将石墨烯与胶状液晶材料相结合的复合纤维新材料，仅靠温度变化就能实现如动物肌肉般的收缩和松弛。据研究人员解释，这种材料一旦受光受热，排成一列的分子结构便会不规则地收缩，从而产生动作。若从远处射光进行加热，人造肌肉便会收缩，瞬间所产生的力量是人类肌肉的6倍，在速度快的情况下最高可达到17倍。人造肌肉纤维的宽度仅为发丝的2倍，只需1000根便可提起一公斤的哑铃。使用这种材料制作的人造尺蠖的速度是自然尺蠖的3倍。韩国科学技术院新材料工学系教授金尚郁表示，液晶这种物质虽然能够大幅变形，但是力量很弱，不过与石墨烯结合后，其力量能够迅速、大幅提高。研究团队计划将此次研发成功的人造肌肉运用到人型机器人、人造器官等多个领域。