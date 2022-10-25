防弹少年团Jin入伍 粉丝们在不舍中欢送

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韩国国际广播电台报道：防弹少年团（BTS）的成员Jin（金硕珍）13日入伍服兵役，粉丝们在不舍中前往现场欢送。这里是位于京畿道涟川郡的前方师团新兵教育队门前，数十名记者和粉丝正在场等待。防弹少年团成员中年纪最长的Jin在各成员中率先作为现役陆军入伍服役。考虑到安全问题，Jin和经纪公司曾呼吁粉丝们不要前往入伍现场，因此当天现场并未聚集大量人群。军方和警察为应对紧急情况发生，提前部署了300余名人力，救护车也在现场待命。前来送行的粉丝们留下了应援信息，祈愿Jin健康、平安地归来。来自香港的粉丝李曼迪（音）表示，我们爱Jin，祝他好运相伴、健健康康，我们等他回来。来自京畿道富川市的金在勋（音）表示，希望Jin在军中多保重，平平安安地回来。Jin，我们爱你！Jin并未另行举行正式活动，乘车抵达后径直进入新兵教育队。其他防弹少年团成员也分乘六辆汽车进入部队，为Jin送行。美国和英国等海外的媒体也在现场直播Jin的入伍情况。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，随着“老大”Jin入伍服兵役，防弹少年团迎来了新时代。今年30周岁的Jin曾将入伍时间推迟至今年年底，但11月撤回延期入伍申请，确定了年内入伍。“新兵金硕珍”在接受为期五周的基础军事训练后，将重新编入今后正式服役的部队。