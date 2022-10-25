韩第27座核电站新韩蔚一号机组正式启用

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韩国国际广播电台报道：韩国第27座核电站新韩蔚一号机组在2010年开始动工的12年后举行了竣工仪式，正式启用。产业通商资源部14日在庆尚北道蔚珍郡北面德川里·古木里的新韩蔚一号机组所在地邀请当地居民和国内外核电产业有关人士举行新韩蔚一号机组竣工仪式。该机组是实现关键设备自主生产、技术自立的“下一代韩国型核电站”（ARP1400）。在尹锡悦政府扩大核电产业的基调下，新韩蔚一号机组12月7日起投入商业运转。政府期待新韩蔚一号机组为能源、贸易安全作出贡献，通过提升韩国型核电站出口，成为核电站生态系统再次飞跃式发展的跳板。预计新韩蔚一号机组全年发电量将为10424吉瓦时（GWh），相当于庆尚北道去年一年用电量（44258吉瓦时）的四分之一。据产业部介绍，新韩蔚一号机组可将冬季电力储备率提高1.6个百分点，从11.7%提高到13.3%，将有助于缓解冬季用电压力。采用下一代韩国型核电站APR1400堆型的新韩蔚一号机组是韩国第一座实现反应堆冷却剂系统（RCP）、核电测试控制系统（MMIS）等核心设备国产化的核电站，今后将作为出口捷克等地的韩国型核电站的代表型号，为实现尹锡悦政府的国政课题——截至2030年出口10座核电站机组目标作出贡献。