韩新韩蔚核电站一号机组时隔12年正式投入运转

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国第27座核电站蔚珍新韩蔚一号机组在动工12年后竣工并正式投入运转。分析称，新韩蔚一号机组不仅有助于缓解今冬电力短缺问题，还有望为现任政府的亲核电政策增添筹码。新韩蔚一号机组在动工12年后终于落成。这是韩国第27座核电站，也是首座反应堆冷却剂泵等核心设备及电缆均为国产的韩国型核电站。新韩蔚一号机组的发电容量为1400兆瓦，较现有核电站高40%，设计寿命长20年。新韩蔚一号机组于2010年动工，原定于2017年投入使用。不过政府在庆州、浦项地震发生后采取了加强用地稳定性的措施，并对消氢性能进行检验，使得竣工日期延迟。新韩蔚一号机组生产的电力达到去年庆北地区用电量的四分之一，随着新韩蔚一号机组正式投入运转，今冬电力供应有望相对保持稳定。产业通商资源部预计，新韩蔚一号机组生产的电力最多可替代年140万吨进口液化天然气所生产的电力，对减少能源进口、改善贸易逆差也将有所帮助。另外，政府将以新韩蔚一号机组竣工为契机，全力修复核电生态系统、提高核电产业竞争力。产业通商资源部长官李昌洋表示，过去60年韩国核电产业走过了挑战和成就之路，今后将加快对核电产业生态系统的修复。新韩蔚一号机组所在地的当地居民也寄予很高的期望。蔚珍郡北面发展协议会有关人士表示，核电站周边地区获发支援金，将用这笔资金来解决地区开发的多项问题。另外，新韩蔚二号机组将于明年竣工，三号和四号机组定于2024年动工。