韩月球探测器“DANURI”进入月球椭圆形轨道

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韩国国际广播电台报道：韩国第一艘月球探测器“DANURI”在飞行135天后到达月球轨道,被月球重力稳定捕获。韩国航空宇宙研究院表示，月球探测器“DANURI”已成为真正意义上的月球轨道飞行器，本月末将有望顺利进入月球上空100公里处的任务轨道。今年8月5日，韩国第一艘月球探测器“DANURI”奋力飞向太空。为了节省燃料，“DANURI”在经过135天、600万公里的航行后，于17日凌晨到达了进入月球轨道的第一道关口。为了进入与子弹速度相似的时速3600公里的月球轨道，通过安装在“DANURI”上的推力器,在13分钟内将“DANURI”的时速从8000公里降低至7500公里。如果出现细微误差，“DANURI”都会被弹回宇宙空间或坠落于月球，因此属于高难度作业。轨道信息分析结果显示，“DANURI”已正常进入月球轨道。韩国航空宇宙研究院探月事业团任务运营组长赵英浩（音）表示，如果不能减速，“DANURI”就无法被月球重力捕获而脱离轨道。那样的话，“DANURI”将会飞向很远的地方。“DANURI”目前位于距离月球近月点109公里、远月点8920公里、公转周期约为12小时的椭圆形轨道上。“DANURI”执行任务的轨道位于月球上空100公里处，“DANURI”今后将再经过四次近月制动后进入该轨道。12月29日左右将可确认“DANURI”是否成功进入任务轨道。“DANURI”在前往月球的途中曾将月球公转画面和载体中包含的BTS的MV传送给地球。在成功进入任务轨道后，“DANURI”将从明年2月开始正式向地球传送月球探测资料。