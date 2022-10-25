四种儒教册版返还韩国 包括世界记忆遗产

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韩国国际广播电台报道：册版是刻字并出版成书的木板。日前，流失至美国的四种、60余张儒教册版回归韩国。这其中一种是被载入联合国教科文组织世界记忆遗产的册版的一部分，其余三种也是此前国内已无法寻觅的珍贵文物。韩国海外文物研究院向韩国国学振兴院转交了儒教册版交接证。这次从美国返还的儒教册版共计四种、61张。其中三种为1785年虎溪书院刊行、李栽根据退溪李滉弟子编撰的《朱子书节要讲录》补充修订而成的《朱书讲录刊补》；1915年刻印、壬辰倭乱时期义兵兵长崔应泗的诗集《柳亭逸集》；1916年刊行、朝鲜王朝末期学者朴士圭（音）所著《桑隐集》。这三种儒教册版国内均仅存印刷本。李栽第十代孙表示，希望该册版能够为朱子学的发展提供帮助。另外，被载入联合国教科文组织世界记忆遗产的《农庐集》的2张册版也被归还。《农庐集》总共有195张，现仅存11张。上述册版由一名曾在北约工作的美国人在韩国购得，流失海外文物财团收到消息后推进了返还工作。该财团有关人士表示，流失海外的文物多达22万余件，目前仅有1万余件被返还。韩国国学振兴院将此次返还的儒教册版保存在藏板阁，并计划在未来申遗。振兴院院长郑宗燮表示，今后将继续调查流落海外的册版并推动返还。