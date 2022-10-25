韩23日清晨出现今冬最寒冷天气

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韩国国际广播电台报道：23日，韩国中部地区清晨气温降至零下15度左右，出现今冬最寒冷天气。忠清、湖南和济州等地持续降雪。23日，首尔清晨最低气温为零下13.6度，创今冬最低气温纪录。加上寒风凛冽，体感温度降至零下22度。当天清晨，仁川(最低气温零下12.7度)、京畿道东豆川市(零下15.9度)、水原市(零下13.6度)、坡州市(零下14.8度)、利川市(零下13.3度)等地也出现今冬最低气温。江原内陆和山区清晨气温降至零下20度左右。雪岳山清晨最低气温为零下26.3度，体感温度最低降至零下39.4度。南部地区也极为寒冷，釜山最低气温为零下5.9度，体感温度最低达零下10度左右。23日，各地白天最高气温在零下12度到零上1度范围内，大部分地区白天气温也停留在零下。截至23日上午8时，忠清、湖南、济州出现每小时1-3厘米的降雪。济州汉拿山司祭碑和三角峰积雪量分别达77.6厘米和71.0厘米，积雪超过了成年男性的膝盖高度。全北任实郡和淳昌郡积雪量分别为55.2厘米和50.6厘米。全北井邑市积雪量为27.4厘米、光州为21.8厘米。忠南舒川郡(34.8厘米)和世宗(22.6厘米)也出现大量积雪。