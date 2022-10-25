防弹少年团RM《Indigo》登美国公告牌200强专辑榜第三位 创韩solo歌手纪录

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韩国国际广播电台报道：防弹少年团(BTS)成员RM的《Indigo》登上美国公告牌200强专辑榜第三位，创韩国solo歌手的最高纪录。美国公告牌当地时间26日在预告排行榜的相关报道中表示，RM成为防弹少年团成员中第一个拥有进入公告牌200强专辑榜前十位专辑的成员。公告牌200强专辑榜是将实体唱片等传统专辑销量、流媒体播放次数换算成专辑销量的数值(SEA)、数字音源下载次数换算成专辑销量的数值(TEA)合算后对专辑销量进行的排名。据统计，在《Indigo》创下的8.3万张唱片销量中，实体CD为7.9万张，流媒体播放次数换算成专辑销量的数值为4000张。《Indigo》发行后，首周12月17日排名公告牌200强专辑榜第15位，接下来的一周则没有进入排行榜。但随着最近实体CD开始发行，唱片销量增加，从而再次进入公告牌200强专辑榜并高居第三位，这也是韩国solo歌手的最高排名。今年7月，韩国女子组合TWICE的娜琏凭借首张个人专辑《IM NAYEON》登上公告牌200强专辑榜第七位，创下此前韩国solo歌手的最好成绩。美国公告牌有关人士介绍说，继防弹少年团成员J-hope的《Jack In The Box》排名公告牌200强专辑榜第17位后，RM是2022年防弹少年团第二位以个人歌手身份进入榜单的成员。