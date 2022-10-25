韩月球探测器“DANURI”明年正式执行探月任务

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韩国国际广播电台报道：韩国首个月球探测器“DANURI”成功进入月球轨道、完成数次姿态调整后，最快将于明年2月正式执行探测任务。“DANURI”最重要的任务是选择登月着陆候选地区。“DANURI”将使用高分辨率摄像头观测月球表面，并对预定于2032年发射的韩国登月飞船的着陆候选地进行精密分析。“DANURI”还将确认月球南极是否存在水，为美国载人登月飞船的着陆候选地探索工作提供帮助。了解钛等月球资源的埋藏区域也是“DANURI”的主要任务之一。“DANURI”还将首次绘制利用光反射确认土壤情况的偏振光地图，并首次尝试进行太空互联网通信。韩国航空宇宙研究院月球探测项目有关人士表示，“DANURI”的优势在于可同时运作六个搭载体，特别是这次我们将首次拍摄月球背面的偏振光视频，并首次制作整个月球的偏振光视频，这令人感到振奋。目前，“DANURI”的燃料还剩下三分之一，预计可执行为期一年的任务。“DANURI”收集的信息将推动韩国探测技术水平更上一个台阶。专家指出，通过探测月球来提高相关技术实力是此次发射的重要目标之一。另外，政府推进于明年上半年进行“世界号”的第三次发射。政府计划再进行四次发射，不断提升航天发射体的性能，将韩国自主研制的低轨道卫星和登月飞船送上太空。