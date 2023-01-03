韩太空核心技术依赖进口 须培育民间竞争力

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韩国国际广播电台报道：随着技术革新降低了太空产业的市场进入壁垒，越来越多的韩国企业向该领域发起挑战。不过国内太空产业处于起步阶段，要具备可培育出韩国版SpaceX的竞争力，仍有不少亟待解决的课题。一枚小型火箭升至上空10米后停留不动。这种悬停技术即保持空间位置不变的飞行技术可通过调姿实现垂直起飞、降落，被认为是火箭的核心技术。一家火箭开发企业计划明年推出运用再利用火箭发射小型卫星的服务，目前正在做准备。企业有关人士表示，我们的目标是制造世界上最小的火箭并将卫星送入轨道，最近市场上出现了将单个小型卫星送入人工卫星轨道的需求。“世界号”发射成功后，国内企业纷纷展开行动、在发射市场中抢占先机。为降低天文数字般的发射成本，不少企业开始研究运用再利用火箭、开发混合动力发动机等，并取得了一系列成果。政府也鼓励民营企业参与下一代火箭开发项目，开启“韩国版SpaceX时代”。然而，市场规模小是这一目标的绊脚石。以民间为主的全球太空市场年规模已超过400万亿韩元，但韩国市场规模仅为全球的1%。由于不具备产业基础，核心材料、设备等均依赖进口。一家火箭开发企业的有关人士表示，高耐热材料、轻质碳纤维复合材料等技术完全依赖进口。若能够针对太空技术材料领域进行投资，将对开发更有竞争力的火箭起到很大帮助。政府未来五年内将把太空开发预算扩大至目前的两倍，将国内太空产业在全球市场所占份额提高至10%。不过有意见指出，这仍远远落后于美国、中国等主要国家，有必要为民间主导的太空产业提供针对性支援。