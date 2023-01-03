KBS民调：尹锡悦施政负面评价率54.7% 正面评价率36.3%

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韩国国际广播电台报道：KBS在癸卯年伊始之际就总统尹锡悦的施政评价和近期主要政治问题实施了民意调查。结果显示，过半应答者对尹锡悦施政给予了负面评价，不过负面评价率较2个月前下滑。54.7%的应答者对尹锡悦的施政给予了负面评价，36.3%的应答者给予了正面评价。每3名应答者中有1名表示“非常糟糕”。与两个月前的调查结果相比，负面评价率下滑了10.2%，正面评价率上升了6.2%。从地区来看，在上一次调查中正面、负面评价率基本持平的大邱、庆北地区，此次调查的正面评价率远高于负面评价率。在负面评价率较高的釜山、蔚山、庆南以及江原、济州地区，两种评价的差距缩小至统计误差范围内。对北持强硬态度、推进三大改革是正面评价的主要原因，经济民生对策不足、缺乏沟通、协同治理不足是负面评价的主要原因。过半应答者认为，政府今年最应倾注力量的是经济领域 。分别有将近30%的应答者选择了推动经济增长、创造就业岗位、稳定物价，其次是朝野协同治理、缩小贫富差距等。59.2%的应答者认为尹锡悦应与共同民主党党首李在明会晤，这是应答者中做出否定回答者的约2倍。此次调查由KBS委托韩国Research于本月18日至20日实施，置信水平为95%、样本误差为±3.1%p。调查问卷等详细内容可参考KBS官网。