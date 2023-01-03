北约秘书长：北韩向俄罗斯提供军事援助 自由国家团结愈发重要

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韩国国际广播电台报道：北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在访问韩国期间指出，北韩正向俄罗斯提供火箭、导弹等军事援助，这凸显了韩国与北约是如何得相互关联。斯托尔滕贝格29日在位于首尔钟路区的外交部办公大楼同韩国外交部长官朴振会晤。他表示，当前世界不可预测性和不确定性加剧，信仰自由、民主主义和基于规则的国际秩序的国家之间的团结变得愈发重要。斯托尔滕贝格还指出，我们在安全方面的相互关联性正在扩大，我们担忧北韩不计后果的导弹试验与核项目开发，且俄乌战争正在对各位的所在地区造成影响。美国去年12月表示，北韩向帮助俄罗斯攻打乌克兰的俄罗斯民间雇佣军公司瓦格纳集团销售步兵火箭、导弹等武器和弹药。分析认为，斯托尔滕贝格关于北俄联合的发言旨在强调共享相同价值的韩国与北约有必要加强合作。外交部表示，双方商定今后继续为乌克兰的和平和战后重建保持紧密合作。斯托尔滕贝格表示，面对北韩的核与导弹威胁，国际社会团结一致的应对十分关键，将继续支持韩国政府推动北韩完全无核化、实现韩半岛可持续和平的努力。朴振强调，当前面临前所未有的国际性挑战，共享自由、民主主义、法治等价值的国家之间的联合比任何时候都更为重要。朴振还介绍了韩国的印太战略，并表示将继续同北约等共享普遍价值的伙伴合作，维护印太地区的和平与繁荣。斯托尔滕贝格当天白天起对韩国进行为期两天的访问，这是他自2017年11月以来首次访韩。