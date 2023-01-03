北韩否认与俄罗斯进行武器交易 指责美国援助乌克兰

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韩国国际广播电台报道：北韩站在俄罗斯一边，再度指责美国向乌克兰援助坦克的计划。北韩还否认了与俄罗斯进行武器交易的说法，并警告若继续散播谣言，将面临并不有趣的结果。北韩高级官员强烈指责美国向乌克兰援助坦克的计划。北韩外务省负责美国事务的局长权正根29日在朝中社发表谈话称，美国提供攻击性武器装备的行为是反人伦犯罪。谈话还称，若美国没有侵犯俄罗斯的安全利益，乌克兰事态根本不会发生。两天前，北韩劳动党副部长金与正发表了指责美国提供坦克的谈话。北韩还否认了美国白宫提出的北韩与俄罗斯进行武器交易的说法。白宫不久前公开了卫星照片作为证据。北韩称，美国捏造虚假事实，是重大挑衅行为。美国应牢记，若继续散布谣言，将面临并不有趣的后果。北韩的一系列谈话旨在加固韩美对北俄的新冷战局面。有分析指出，北韩否认与俄罗斯的武器交易，却指责美国提供武器，是在为今后北俄正式展开武器交易做铺垫。统一研究院北韩研究室长洪珉表示，从中长期来看，北俄可能从北韩向俄罗斯提供武器开始展开各类军事合作，北韩的行动可认为是在为此寻找借口。还有意见认为，北韩提出的“并不有趣的后果”或指继续进行伪装成侦察卫星试验的洲际弹道导弹试射等高强度挑衅。