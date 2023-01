韩国观光公社：今年的旅游趋势为“日常即旅行”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国观光公社(韩国旅游发展局)利用大数据分析称,今年的旅游趋势为 “M.O.M.E.N.T”。M.O.M.E.N.T取自如下趋势词英文的首个字母,即当地旅游(Meet the local)、户外休闲旅行(Outdoor·leisure travel)、农村旅行(Memorable time in rural area)、环保旅行(Eco-friendly travel)、长期居住型旅行(Need for longer stay)和兴趣旅行(Trip to enjoy hobbies)。韩国观光公社方面介绍说,在新冠疫情期间被压抑的旅游需求恢复正常,今年的旅游趋势含有“日常的每个瞬间都能成为旅行”之意。韩国观光公社对大数据的分析结果显示,人们越发关注地区美食餐厅、特产以及只有在当地才有的文化和历史体验等地区特有旅游内容。另外,人们对步行、登山等户外活动和冲浪、高尔夫、网球等休闲运动的关心正在延伸至体验旅行中,享受自己兴趣爱好的情况也在不断增加。据分析,由于居家和远程办公的增加,工作和生活的界限被打破,在非居住地生活一个月等工作+休假(Work+Vacation)模式的长期居住型旅行也呈增加趋势。