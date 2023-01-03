韩财长：美调整加息步伐使金融市场趋稳 国内不确定性仍高企

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韩国国际广播电台报道：美联储宣布加息0.25个百分点后，韩国金融部门有关人士表示，美国调整了货币紧缩速度，国际金融市场表现稳定。不过国内受出口低迷、物价走高的影响，不确定性仍然高企。副总理兼企划财政部长官秋庆镐2日在首尔银行会馆召开紧急宏观经济金融会议，评估美国联邦公开市场委员会会议的主要结果和金融市场动向。韩国银行行长李昌镛、金融委员会委员长金周显、金融监督院院长李卜铉也出席了会议。秋庆镐指出，美联储对去年前所未有的大幅度加息步伐进行了调整，恢复到正常加息水平。美联储主席鲍威尔维持继续加息的立场，但也表示物价涨幅放缓的进程已经开始，隔夜国际金融市场表现稳定。秋庆镐表示，在政府努力稳定市场、对主要国家调整货币紧缩速度的预期的影响下，国内市场波动性减弱，1月股价涨幅和韩元走强幅度均高于主要国家，国债利率也大幅下跌。不过秋庆镐也指出，最近出口持续低迷、困难加大，物价预计也将在一段时间内继续处于高位，不确定性仍然较高，不能放松警惕。美联储和市场对年内降息可能性的看法存在分歧，有可能使国际金融市场的波动性扩大，将继续加强对市场的监督、摸索最佳的政策组合方案。秋庆镐还强调，将管控房地产领域的风险。他表示，将扩大对项目融资公司的担保支援，稳定项目融资市场。同时通过扩大对建筑公司的流动性支援、推动房地产贷款监管正常化，大力引导房地产市场软着陆。为缓解金融负担，今年将供给10万亿韩元的平民金融资金，并有条不紊地实施针对弱势群体的金融支援和低息特别住房贷款。