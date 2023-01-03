美众议院通过谴责社会主义决议案 称金正日和金正恩为罪犯

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韩国国际广播电台报道：美国众议院通过一项谴责社会主义的决议案，决议案中明确称北韩国防委员长金正日和国务委员长金正恩为罪犯。美国众议院当地时间2日召开全体会议，以328人赞成、86人反对通过了谴责社会主义的决议案。109名民主党众议员也投了赞成票。出身于古巴流亡家庭的共和党众议员玛丽亚·埃尔维拉·萨拉查发起该决议案，内容涵盖过去社会主义体制下发生的大规模人员伤亡和饥荒等，对社会主义体制进行了批判。决议案谴责说，社会主义思想不可避免地导致极权主义支配和走向独裁的权力集中。社会主义造成全球一亿以上人口死亡，并反复出现饥荒和大量死伤。决议案称，包括列宁、斯大林、卡斯特罗、金正日、金正恩等在内的社会主义思想家在历史上犯下了重大罪行。决议案还说，北韩最多有350万人死于饥荒。共和党众议员金映玉(Young Kim)在投票前表示，自己是韩国战争以后出生于韩国的移民，深知在金正日、金日成和金正恩邪恶金氏王朝体制下，社会主义给韩半岛数百万家庭带来的恐惧和破坏。金映玉提及美国参加韩国战争后表示，自己能站在这里成为众议院首位韩裔女议员也是得益于美国参战勇士们的牺牲，美国应继续成为自由、希望和机会的火炬，呼吁议员们超越党派对决议案给予支持。