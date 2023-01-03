美白宫：中侦察气球在五大洲进行侦察

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韩国国际广播电台报道：美国白宫表示，近几年中国侦察气球在世界各地展开侦察活动。上周美国击落了入侵该国领空的中国侦察气球。白宫表示，正与韩国等同盟国交流有关情报。不过对侦察气球是否进入过韩国领空的提问并未予以正面回答。白宫表示，经确认，近几年中国侦察气球在世界各国展开了侦察活动。南美、亚洲、欧洲等至少五个洲都发现了中国侦察气球，这些气球均为用于收集情报的侦察气球。美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔表示，近几年中国气球在五大洲的多国展开了侦察活动。白宫指出，中国在数年间不断改善侦察气球项目并扩大规模，有些国家对中国侦察气球进入领空毫不知情。KBS询问是否在韩国和北韩也发现了中国的侦察气球，对此白宫并未予以正面回答，仅表示正与同盟国进行非公开沟通。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰∙柯比表示，美国采取了负责任的行动。我们对侦察气球进行科学取证，分析过去中国是如何操作的，努力了解更多真相。美国国防部表示，截至目前得到确认的侦察气球事件共有五起，其中特朗普政府时期三起、拜登政府时期两起，这些气球的路线均为中国关注的地点。美国正在修复上周末被击落并坠入大海的侦察气球。美国国防部发言人帕特·莱德表示，修复工作进展顺利，美国海军登陆舰在气球残骸坠落地点指挥修复工作。白宫国家安全委员会还罕见地举行了面向外媒的记者会。目前中国否认气球为侦察用途，美国此举旨在展现美国正透明地公开信息。