韩宪法裁判所着手审理李祥敏弹劾案 须在180天内宣判

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国宪法裁判所9日受理国会对行政安全部长官李祥敏的弹劾议决书，着手展开审理。宪法裁判所计划9日召开全体法官会议，敲定主审法官和审理方式。原则上宪法审理的主审法官不予以公开，不过弹劾案件属于例外。另外，依据《宪法裁判所法》，宪法裁判所必须在“自受理日起的180天内”做出最终判决。该条款并非强制性规定，但是法律界认为，为防止中央部门长官空缺这一紧急情况长期化，宪法裁判所将加快审理速度。从以往的案例来看，总统弹劾案审判仅需2-3个月（卢武铉64天、朴槿惠92天），远远快于耗时数年的其他案件。对此，有意见认为，李祥敏弹劾案很可能被指定为“及时处理案件”。宪法裁判所九名法官中，李善爱、李锡兑将于3月-4月卸任，不过预计不会对审理造成太大影响。宪法裁判所法官由总统、国会和大法院院长各提名三人，李善爱、李锡兑的后任将由大法院院长金命洙提名。提名人须通过人事听证会，但无需获得国会同意，由总统直接任命。另外，依据《宪法裁判所法》，只需有七名及以上法官便可审理案件，因此审理中断的可能性不大。今后举行的辩论和法官评议的焦点将是李祥敏在梨泰院事故应对方面是否存在“必须予以罢免的宪法和法律违反行为”。国会提出的弹劾理由包括违反宪法中关于灾难预防和应对的部分、违反《国家公务员法》和《灾难和安全管理基本法》等，即李祥敏在应对梨泰院事故的过程中未能切实发挥身为灾难安全领域指挥人的作用。争议点在于，若李祥敏存在违法行为，其行为是否重大到足以使弹劾正当化。从宪法裁判所过往的判例来看，除是否违法外，还须证明违法行为的重大性。宪法裁判所表示，“政治无能”、“决策错误”等职责履行方面的情况不在弹劾审理的判断范围之内。不过法律界有意见认为，若职务履行方面的过失对国家造成了严重损失，也应视作弹劾理由。