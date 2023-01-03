韩外长出席新冠疫情全球行动计划第四次部长级会议

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振8日强调，国际社会应为防止未来的传染病大流行展开合作。当天，朴振出席以视频方式举行的“新冠疫情全球行动计划”第四次部长级会议并表示，可以谨慎、乐观地认为，在国际社会的共同努力下，最糟糕的疫情大流行已经结束。朴振指出，全球行动计划在形成对团结伙伴、加强团结至关紧要的政治动力方面发挥了作用，展现了国际组织的工作在危机之下可以十分灵活、有效地进行调节。朴振还指出，应继续保障全球能够公平地获取应对疫情的手段，并表示韩国将继续提供必要援助，包括承诺向“获取抗击新冠病毒工具加速计划”提供3亿美元等。朴振强调，应继续向地区和国家公共卫生系统投资，并加强集体性、经协调的措施，确保全球公共卫生系统能够遏制大流行的危险性并进行有效应对。美国国务卿布林肯在会议上表示，新冠疫情不仅仅是健康危机，也是安全危机、经济危机和人道主义危机，大流行虽然尚未结束，但已经抵达了拐点。布林肯指出，我们正在打造能够更好应对下一次大流行的世界，不过难以接触到疫苗和治疗药物的人们、新型变异毒株等仍然构成了阻碍。布林肯表示，我们必须将这段时间所作的努力转换为制度，并继续加强公共卫生安全。大流行提醒我们，我们必须共同面对相同的挑战，全球行动计划展现出我们能够做到这一点。世卫组织总干事谭德塞指出，去年9月会议期间报告的死亡人数是大流行暴发以来的最低值，但是过去十周死亡人数正在增加，不能放松警惕。新冠疫情全球行动计划旨在加强国际社会合作终结疫情、共同应对未来疫情大流行，去年2月在美国的发起下成立。美国国务院表示，当天的会议是最后一次部长级会议。