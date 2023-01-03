韩《国防白皮书》时隔六年恢复“北韩是敌人”表述

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韩国国际广播电台报道：韩国每两年公布一次的《国防白皮书》中再次出现“北韩是敌人”的表述。根据《白皮书》，北韩核武制造原料钚的持有量较两年前增加20公斤。国防部公布了包含2021年-2022年国防政策推进成果和今后方向的《2022年国防白皮书》。白皮书的“国防目标”部分中明确指出“北韩政权和北韩军是我国的敌人”。国防部表示，北韩在2021年修改的《劳动党章程》中写明将在韩半岛实现共产主义，去年12月又在党中央委员会全体会议上将韩国定义为“毫无疑问的敌人”。这是自2016年以来，《国防白皮书》时隔六年再次出现“北韩是敌人”的表述。《白皮书》记述了去年北韩向海上缓冲区实施炮击等多次违反《9.19军事协议》的内容，删除了《2020年白皮书》中提到的《9.19军事协议》。国防部有关人士表示，这反映了我国当前的安全实际情况。《白皮书》还指出，最近北韩通过核再处理、铀浓缩项目等，拥有70余公斤钚和大量高浓缩铀。根据《2020年白皮书》，北韩的钚保有量为50公斤，两年间增加了20公斤。另外，《白皮书》介绍了“火星-17型”等七种北韩正在开发的新型导弹，删除了三种据信被排除在战力之外的旧型导弹。《白皮书》将日本定义为“相近的邻国”，并就《韩日军事情报保护协定》指出，两国正常进行必要的情报交流。《2020年白皮书》将日本称为“邻国”。