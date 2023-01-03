美政府公开芯片补贴申请细则 韩企须在美中间做选择

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韩国国际广播电台报道：美国政府当地时间2月28日公布了芯片补贴申请细则。美国将为对美投资芯片企业提供390亿美元、约折合50万亿韩元的补贴。美国商务部强调，美国的安全利益是在选择补贴对象时最优先考虑的条件，即首先考虑企业对美国国家利益的贡献度，包括能否向包括美国国防部在内的安全部门稳定供应芯片等。美国商务部还要求企业提供包括资金流向、预期收益等内容的具体投资计划。若芯片企业的收益高于预期，美国政府表示将把超出部分用于研发投资。美国政府重申，若企业在中国、俄罗斯等存在安全担忧的国家增建工厂或展开合作，将从补贴发放名单中被删除。美国还要求补贴申请额超过1.5亿美元（约折合2000亿韩元）的企业为美国国内工厂员工和建筑工人提供保育服务。此次公开的补贴细则令计划在美国增设芯片工厂、进行投资的三星电子、SK海力士陷入左右为难的境地。对韩国企业而言，美国和中国均为十分重要的市场。三星电子西安芯片工厂生产40%的NAND闪存芯片。SK海力士将近一半的DRAM产量和约20%的NAND闪存产量也来自中国工厂。然而美国实际上禁止了对中国投资，韩国企业将不得不调整生产策略。另外，美国还明确提出若与中国进行联合研究或技术合作，就必须全额退还补贴，这意味着企业将无法在中国生产更高端的芯片。意见指出，从长期来看，企业必须思索出口战略。此外，美国要求若企业收益高于预期，最高须退还75%的补贴。雇佣弱势群体、使用可再生能源等条件则基本相当于管制。产业通商资源部1日就《芯片法案》限制企业投资中国的护栏条款表示，将与美国有关部门磋商，争取充分反映我国企业的立场。