韩今后一年一次年末免费接种新冠疫苗

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韩国国际广播电台报道：就像接种流感疫苗一样，韩国决定今后一年接种一次新冠疫苗。接种疫苗仍将免费。今年新冠疫苗接种将仅在第四季度进行一次，任何人都可以免费接种。疾病管理厅长池荣美表示，每年10月-11月接种一次（新冠疫苗），通常这段时间冬季呼吸道感染疾病患者有所增加，选在这一时期还考虑到了配合流感疫苗接种。防疫部门表示，强烈建议65岁及以上高龄者、疗养医院等感染风险较高设施的人员、免疫力低下人群以及基础疾病患者接种新冠疫苗。不过对于接受抗癌治疗或服用免疫抑制剂等免疫力低下者，考虑到其抗体持续时间短等因素，决定分别在第二季度和第四季度各提供一次接种。防疫部门还决定将选用最适合今年接种期的疫苗进行接种。去年10月起实施的冬季补充接种时间将于4月7日结束。之后若仍希望接种，可前往5000余家接种机构进行接种。据防疫部门分析，过去两年期间通过接种新冠疫苗总计阻止了14.3万人死亡，呼吁民众继续积极进行接种。保健福祉部长官曹圭鸿表示，过去两年期间，通过接种疫苗保护了很多人的生命、预防了重症转化。建议今后为了自己、家人和周围的人，继续积极接种疫苗。据统计，以22日0时为准，韩国新增1.3万余例新冠确诊病例，新增病例数不断呈现小幅增减势头，不过总体上保持下滑。