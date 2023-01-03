韩财长：不排除发生美银行危机等全球市场动荡 正密切关注

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韩国国际广播电台报道：美联储当地时间22日未大幅加息，为韩国银行的货币政策创造了一定空间。不过韩国银行即使不立刻在4月加息，未来仍存在再次加息的可能性。若美联储按照预期在5月再次加息0.25个百分点，两国间利率差将扩大至1.75%，达到有史以来最高水平，韩元兑美元汇率和进口物价都有可能承压。美联储在21日-22日召开联邦公开市场委员会定期会议时宣布将联邦基金利率目标区间从4.50%-4.75%上调到4.75%-5.00%，加息0.25个百分点，符合市场预期。继今年2月之后，美联储再次小幅加息，且未暗示“更大、更快步伐”的加息，从一定程度上减轻了韩国银行的压力。另外，韩国政府表示，将根据具体情况应对美国中小型银行危机等可能发生的金融市场动荡。副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，世界经济走出长期的低息环境，正处于适应高强度货币紧缩政策的新环境的过程之中，不排除再次出现美国中小型银行危机等全球金融市场动荡的可能性，将保持高度警惕，予以密切关注。秋庆镐还表示，政府和央行通过有关机构全天候联合评估体系实时监测国内外金融市场动向，随时评估我国金融系统和金融公司的健全性，在必要情况下将根据已制定好的不同状况应对计划，迅速实施市场稳定措施。秋庆镐就美联储加息0.25个百分点表示，隔夜国际金融市场国债利率下滑，由于对美联储改变政策基调的期待心理减弱，股价也随之走弱。秋庆镐就美国硅谷银行事件造成的全球金融市场波动表示，在各国的迅速应对下，相关情况一定程度上已得到平复。我国金融市场总体上也保持稳定，股市已恢复到此次事件前的水平，外汇市场的波动性也有所减弱，（韩元兑美元）汇率在1300上下波动。企业债、短期金融市场也维持着稳定势头。美国硅谷银行破产事件发生后，国内股市流出近2.5万亿韩元资金。根据韩国交易所的数据，以3月20日为准，包括投资者存款在内，国内股市资金总额为131.8803万亿韩元。