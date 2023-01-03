Luna虚拟货币事态核心人物权道亨在黑山被捕

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：虚拟货币Terra和Luna崩盘事态的核心人物、Terraform Labs代表权道亨(音)在欧洲黑山被捕。24日上午，韩国警方收到黑山当局移交的指纹资料，已确认嫌疑人正是权道亨。Terraform Labs代表权道亨23日在黑山波德戈里察机场因使用伪造护照被捕。当时正与权道亨同行的Terraform Labs初始成员韩某也被逮捕。警察厅表示，23日晚从黑山当地机场方面获悉被怀疑为权道亨和韩某的人员被捕的消息，24日上午收到指纹资料后确认了二人的身份。权道亨是推出虚拟货币Terra和Luna的Terraform Labs联合创始人，后来发生虚拟货币价值暴跌99%以上的事态。检方认为，权道亨故意操纵市价，导致虚拟货币投资者遭受逾50万亿韩元的损失，并展开了调查。权道亨在虚拟货币崩盘事态发生的一个月前出境，飞往总公司所在地新加坡。之后检方正式展开调查，权道亨经由迪拜逃往欧洲。美国证券交易委员会2月以涉嫌欺诈罪起诉权道亨。据彭博社当地时间23日报道，美国纽约检方也以涉嫌证券诈骗、利用网银进行金融诈骗和操纵市价等共八项嫌疑起诉权道亨。警察厅有关人士表示，韩国与欧盟已签订《罪犯引渡条约》，将权道亨引渡至国内不会出现问题。