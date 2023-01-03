Terra创始人权道亨宣称将上诉 外媒也关注其情况

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：Terraform Labs代表权道亨在欧洲黑山共和国被捕且拘留期被延长。权道亨表示不服法院的决定，将提起上诉。预计其遣返国内的程序将有所延迟。权道亨一度被誉为“虚拟货币天才”，如今的下场也引发了外媒的关注。黑山共和国当地法院决定将权道亨的拘留期最长延长30天，权道亨方面表示将提起上诉。权道亨代理律师表示，司法部门不提供韩语翻译，剥夺了当事人的防御权，导致我方无法正常对嫌疑作出说明。受到拘留期延长和法律诉讼的影响，权道亨的遣返日程变得不明朗。即使法院判决将其引渡韩国，权道亨方面也有可能提出上诉。权道亨去年8月接受采访时表示，（Terra、Luna的暴跌）不是道德问题。若缺乏对虚拟货币技术的背景知识，任谁遭遇这种损失都会无法理解。美国检方以涉嫌诈骗等八项罪名起诉权道亨，与韩国展开了“引渡竞争”。外媒也纷纷报道权道亨的情况和Terra、Luna暴跌事件。美联社在题为《权道亨：从韩国虚拟货币天才到不光彩的逃亡者》的报道中指出，就在去年3月，还有数千名投资者争相向权道亨投资，但早有专家指出，Terra只不过是传销金融诈骗。《华盛顿邮报》在题为《虚拟货币巨人权道亨如何沦落为逃亡者》的报道中也详细介绍了权道亨的情况和涉嫌的罪名。权道亨在Terra、Luna价格暴跌前出国前往新加坡、潜踪匿迹。23日，权道亨潜逃11个月后在黑山共和国波德戈里察国际机场被捕。