韩半导体企业负责人先后访问中国 或与美“护栏条款”有关

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：包括SK集团会长崔泰源在内的多名韩国企业家出席有“中国版达沃斯”之称的博鳌论坛。三星电子会长李在镕也于上周末访问中国。韩国半导体企业负责人先后访问中国的背景引起了关注。SK集团会长崔泰源出席了以面对面形式举行的博鳌论坛，这是崔泰源时隔四年访问中国。不过他并未对记者关于半导体的提问作出正面回答。上周末三星电子会长李在镕也极为低调地访问了中国北京。SK海力士有关人士陪同崔泰源访华。有分析指出，此行表面上是为出席博鳌论坛，但实际上是与中国政府有关人士会面，就半导体问题进行沟通。预计崔泰源还将与出席论坛开幕式的中国国务院总理李强会晤。韩国半导体企业负责人先后访问中国与美国最近公布的《芯片法案》“护栏条款”不无关系。根据该规定，三星电子和SK海力士若要获得美国政府的补贴，未来十年不得将中国工厂高端芯片的产量扩大逾5%。这相当于阻止新增投资，两家企业都将不可避免地蒙受打击。中国已表示坚决反对美国的措施。中国外交部发言人汪文斌3月22日表示，美方所谓的“护栏”是彻头彻尾的科技封锁和保护主义行径。美中两国的科技霸权竞争愈演愈烈，韩国企业面对着征得中国理解、同时仔细分析美国《芯片法案》及补贴方案的艰巨课题。