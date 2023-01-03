“鲨鱼宝宝”成为釜山申办世博会宣传大使

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韩国国际广播电台报道：受到全球喜爱的“鲨鱼宝宝”成为了韩国申办2030年釜山世博会的第五位宣传大使。世博会实地调查将于下周进行，运用人气卡通角色的宣传视频和在ChatGPT的帮助下诞生的歌曲正式公开。碰碰狐公司（The Pinkfong Company）所制作的《鲨鱼宝宝》视频持续盘踞YouTube视频排行榜榜首，目前点击数已达到125亿次。若加上“鲨鱼宝宝”相关视频，累计点击数高达700亿次。世界级明星“鲨鱼宝宝”获委任，成为釜山申办2030年世博会的第五位宣传大使。在此次公开的预告片中，釜山海鸥卡通角色“Boogi”也一同亮相。正式视频定于4月公开，将包含“鲨鱼宝宝”和“Boogi”齐心协力拯救因气候危机而陷入危险的朋友的故事，并宣传世博会举办候选地釜山。釜山市方面表示，2030年世博会的主角是未来世代，希望通过视频能够简洁、有趣地宣传釜山和气候危机等世博会主题。歌曲《红绿灯》在小学生之间备受欢迎。演唱者李茂珍公开了支持釜山申办世博会的歌曲《Welcome to World EXPO（欢迎来世博会）》。尤其值得关注的是，歌词中加入了生成型人工智能ChatGPT所推荐的釜山世博会关键词。随着人气卡通角色和歌手助力宣传釜山，申办热潮进一步高涨。