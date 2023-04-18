韩通信基站大变身：监测雾霾地震 导航空中交通

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韩国国际广播电台报道：韩国各地共有超过150万个移动通信基站。这些设置在住宅小区、建筑楼顶甚至半山腰的基站除了原本的通信功能外，还发挥着监测雾霾、地震等的社会基础设施的作用。首尔一所大学的建筑楼顶布满了通信基站，另一边还安装有一个箱子形状的设备。这些设备用于监测空气质量，包括雾霾、二氧化碳、臭氧浓度等数据，并即时传送至门户网站。这类带有空气质量监测设备的基站在全国共有2000余个，是中央和地方政府雾霾监测点的四倍多。设备可以使用基站的电源和通信系统，不仅成本更低，占据的空间也更小。KT通信公司方面表示，在所有基站中，流动人口较多或可作为实际体感监测标本的地区被设定为数据基础并加以运营。安装有地震监测设备的基站也多达3000余个，其目的是在与住宅小区等生活区域接近的地区迅速探测到震动。SK电信方面表示，我们正在研究将气象厅的监测网与我们的传感网结合起来，向国民发出预警并提供准确的震级信息。基站还将被运用到被称为“飞行汽车”的城市空中交通之中。目前的研究重点是将基站天线转向天空，构建可覆盖高空600米的空中通信网，为城市空中交通开拓道路。SK电信方面表示，基站可以发送城市空中交通的路径变化等数据，防止冲撞事故。不过也有意见指出，若要与下一代技术结合，属于超高频的28GHz频段必不可少。但通信公司考虑到成本，在构建这类基站上非常消极，使相关服务存在局限。