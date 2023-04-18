韩东海海域发生4.5级地震 为今年最大规模

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韩国国际广播电台报道：据韩国气象厅消息，15日清晨6时27分许，江原道东海市东北方向52公里处海域发生4.5级地震。地震震源深度为32公里。韩半岛发生的地震震源深度通常在10公里左右，韩半岛及周边海域发生的5.0级以上地震震源深度平均值约为8公里。气象厅表示，地震发生于清晨6时27分37秒，十秒后被地震观测网探测到，清晨6时27分53秒有关部门发布地震快讯。江原道和庆北地区的仪器烈度为3度，代表“在室内、尤其是建筑物高层的人有明显震感，停止的车辆出现晃动”。忠清北道的仪器烈度为2度，代表“在安静地方或建筑物高层的小部分人有震感”。截至清晨6时52分，消防部门共收到18起震感报告，尚无造成损失的报告。此次地震是今年发生在韩半岛及周边海域的最大规模地震。今年韩半岛及周边海域共发生44次2.0级以上地震，4.0级以上尚属首次。这也是韩半岛及周边海域时隔一年五个月再次发生4.5级以上地震。2021年12月14日，济州岛西归浦市西南西方向41公里处海域发生4.9级地震。根据气象厅的记录，1978年以来韩半岛及周边海域总计发生过28次4.5级以上地震。此次地震发生的海域近期地震频发。4月23日至今，东海市东北方向48公里-55公里处海域总计发生了35次地震，其中包括规模不到2.0级的轻微地震。行政安全部15日将地震危机警报再次上调至“注意”级别，并宣布启动地震紧急应对组，加强对后续状况的管理。行政安全部表示，截至上午7时30分，江原道地区共收到18起震感报告，无损失报告。韩国地震危机警报级别分为“关注”、“注意”、“警戒”（陆地发生4.0级-4.9级地震）和“严重”（陆地发生5.0级以上地震）四个级别。