韩“世界”号运载火箭九天后正式发射 将搭载多枚民间研发卫星

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韩国国际广播电台报道：韩国运载火箭“世界”号将在九天后进行第三次发射。不同于以往搭载模拟卫星的试验发射，此次发射将正式把民间企业研发的卫星送入轨道。“世界”号运载火箭已进入最后检查阶段。由于这是“世界”号首次正式发射，工作人员对卫星性能展开了严格检查。“世界”号这次的主要任务是运载由韩国科学技术研究院（KAIST）研发的下一代2号小型卫星，此外还将运载国内民间企业研发的三颗卫星。其中，获分配空间最大的是“Lumir T1”卫星。该卫星将测定卫星轨道上的辐射量，并测试自动修正辐射引发的机械误差的能力。该技术可在福岛核电站内部等高辐射环境下使用。Lumir研发公司负责人表示，机械设备在辐射区会发生故障，因此需要能够克服辐射环境的电子设备，这项技术可运用于这类设备的制造。另外，两颗立方体卫星将收集韩半岛气象观测资料，并分别测试太空光学镜头和卫星姿态控制系统的性能。研发公司负责人表示，这次发射朝着卫星零部件整体国产化进程迈出了第一步。太空垃圾处理技术也将在本次发射中得到测试。运用这项技术，完成任务的卫星可发射并刺破大型气球，加快自身进入大气层的速度。在这一过程中，卫星与大气发生剧烈摩擦并燃烧，只剩下灰烬。研发这项技术的Kairo Space负责人表示，是否进入过太空是首要问题，只有具备太空发射经验，才能打入海外市场或者在国内运用，但要获取相关经验十分困难。5月24日的发射将为韩国企业积累起宝贵的经验。