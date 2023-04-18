韩总统室秘书室长：若国际原子能机构无法保证核污水安全 韩方也不会让步

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室24日在国会运营委员会会议上就日本福岛核电站核污水排海问题表示，将根据国际原子能机构6月底公布的分析结果和我国考察团的调查结果做出判断。总统室秘书室长金大棋、国家安保室长赵太庸等秘书及以上级别的幕僚出席会议。金大棋表示，若国际原子能机构无法保证日本核污水的安全，那么我方自然也无法让步。不过金大棋也表示，前任政府的外交部长官郑义溶曾说过，只要符合国际原子能机构的标准并进行事先磋商，不会反对排海计划。金大棋指出，有意见说四五年后核污水重新回流，将造成巨大影响。但福岛核电站发生故障后，比核污水更糟糕的物质流入了大海，至今已过去十几年的时间，不过我国海岸和水产没有出现任何问题，检测结果也显示和福岛事故发生前相同。对于在野党提出的国际原子能机构的可信度问题，金大棋表示，如果连国际原子能机构也不相信，那么世界上没有任何可信的地方。金大棋还表示，政府从国际原子能机构获取了样本，正在进行分析，结果有望在不久后得出，届时将创造民间专家确认调查结果的机会。当被问及若国际原子能机构认为核污水不存在问题，是否会原封不动地予以接受，金大棋给予了肯定回答，并表示这意味着核污水的安全性从科学上得到了验证。不过他也指出，这与是否解除日本水产进口禁令是完全不同的两个问题。国政企划首席秘书李官燮当天就核污水中含有的氚比放射性元素铯-137对人体的危害更大的说法提出反驳说，这种说法是假消息，氚进入人体后一周到十天就会被排出。另外，国家安保室长赵太庸就今后会否援助乌克兰弹药问题表示，将根据战争和其他情况做进一步探讨。赵太庸还就目前的援乌情况表示，韩美正在进行磋商，不过我国不会直接军援乌克兰，也不会通过波兰间接提供相关援助。赵太庸还否认了国家安保室遭美国情报机构监听的质疑，称目前内部正在了解具体情况。