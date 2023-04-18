韩总统室密切关注乌克兰战况 武器援乌可能性几何？

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韩国国际广播电台报道：总统室对外媒关于韩国将通过美国向乌克兰援助炮弹的报道不置可否。总统室高层官员25日在与韩联社的通话中表示，我们尊重国民的知情权，但外交方面的变数也必须考虑。据《华尔街日报》当地时间24日报道，韩国的数十万枚炮弹正运往美国，美国将把这批炮弹转交给乌克兰。出于对韩俄关系的考虑，总统室对与武器援乌有关的发言持谨慎态度。此前，韩国政府侧重于向乌克兰提供人道主义和财政援助，不过最近表现出了在一定前提下有可能提供军事援助的立场。这与近期俄乌在俄罗斯本土的交战日益激烈、自由民主主义阵营关于援乌的讨论逐渐活跃不无关系。国家安保室长赵太庸前一天在国会运营委员会会议上回答会否向乌克兰援助弹药的问题时表示，目前我国正提供人道主义和财政援助，不过乌克兰遭到了非法侵略，将根据今后的战况和其他情况进行探讨。尹锡悦总统追求建立全球中流砥柱国家的目标，重视价值外交和贡献外交，在该问题上也曾多次表明类似立场。4月19日对美国进行国事访问前，尹锡悦在接受路透社采访时表示，若发生对平民的大规模袭击或国际社会无法容忍的大规模屠杀、严重违反战争法的情况，韩国或无法继续坚持只提供人道主义和财政援助。4月25日，尹锡悦在接受美国NBC电视台采访时又表示，若最前线的状况发生变化或韩国不得不为乌克兰提供杀伤性武器，届时韩国不会无视国际社会的努力。部分观察认为，韩国政府实际上已通过间接或直接的方式向乌克兰援助杀伤性武器，但总统室对此予以了否认。赵太庸在国会运营委员会会议上表示，我们没有向乌克兰直接提供炮弹，通过波兰迂回提供的说法也不属实。去年11月，韩国向美国出口了十万枚炮弹，并另行签署了炮弹租赁合同，但未公开合同具体规模。政府有关人士在通话中表示，若发生大规模屠杀平民的情况，有可能考虑直接提供武器援助，不过目前尚未到这一阶段。另外，乌克兰总统泽连斯基21日在与尹锡悦举行首脑会谈时呼吁韩国提供扫雷设备等非杀伤性物资，预计这批物资将在不久后直接移交给乌克兰。总统室高层官员表示，将在确认国内库存、敲定运输方法后尽快提供，军方正在推进有关事项。