韩中贸易部长级官员会晤 双方关注焦点不一

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韩国国际广播电台报道：韩国和中国贸易领域部长级官员当地时间26日在多边会议期间会晤。近期韩中关系日趋紧张，韩美中三国均卷入“芯片战”，使得此次会晤格外引人关注。韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根与中国商务部部长王文涛在底特律亚太经合组织贸易部长会议期间进行了双边磋商。据韩国方面公布的资料显示，安德根要求中方对关键原材料、零部件的供需稳定予以关注和支持。有意见认为，目前美国正推动在尖端芯片领域与中国脱钩，对此，中国有可能管控稀土等战略物资的出口。中国方面公布的声明则强调了半导体供应链合作。中国商务部称，中方愿与韩方一道维护产业链和供应链稳定，双方一致同意加强半导体产业链和供应链领域的对话与合作。这一声明显示出，中国不希望韩国参与美国的脱钩行动。美国试图在尖端芯片领域与中国脱钩，并推动友好国家参与。美国拜登政府去年10月公布了禁止美国企业向中国半导体制造商出口尖端半导体设备的管制措施；向中国企业销售可生产鳍式场效应晶体管（FinFET）技术逻辑芯片（16纳米乃至14纳米以下）、18纳米以下DRAM存储芯片、128层闪存的设备和技术时，须获得美国政府批准。今年1月，在美国总统国家安全事务助理沙利文的主持下，美国、日本及荷兰展开磋商，美国敦促两国参与芯片设备对中国出口管制。最终，日本及荷兰均采取了顺应美国要求的措施。外交界认为，若在中国拥有大规模芯片生产基地的韩国也加入美国的脱钩行动，将是中国不愿意看到的情况。