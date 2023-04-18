韩与太平洋岛国首脑发布共同宣言 援助规模翻番

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦29日在首尔与太平洋岛国举行了首次首脑会谈，就持续扩大合作达成了协议。总统室表示，在美中霸权竞争中，作为全球中枢国家的韩国通过加强与战略价值不断提高的太平洋地区国家的合作，奠定了落实韩国版印度·太平洋战略的桥头堡。尹锡悦当天下午在青瓦台迎宾馆参加首届韩国-太平洋岛国首脑会谈，并发布了题为“打造旨在确保具有恢复力的太平洋的自由、和平、繁荣的伙伴关系”的首脑宣言。这份首脑宣言共分六章，包含了各领域的合作方案，旨在维持地区和平与稳定、打造繁荣和具有恢复力的太平洋。在首脑宣言中，双方就韩国的“自由、和平、繁荣的印度·太平洋战略”和太平洋岛国论坛（PIF）的“2050年蓝色太平洋大陆战略”表明了相互支持，并商定在海洋、气候、能源、网络、卫生等方面开展全面安全合作。韩国还表示，将加强对太平洋岛国的经济发展支援。首脑宣言中还包括，截至2027年韩国对太平洋岛国的政府开发援助（ODA）规模将增至目前的两倍，达到530亿韩元。总统室表示，此次首脑宣言提出了双方未来合作愿景，将成为长期关系发展的历史性里程碑。除首脑宣言之外，双方还另行发布了包含培养专业人才等定制型合作项目的行动计划。尹锡悦28日起在为期两天的时间里与太平洋岛国首脑分别举行了双边会谈。以此次首脑会谈为契机，韩国还与太平洋岛国纽埃建交。