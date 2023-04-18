尹锡悦：必须对北韩非法获取核导开发物资采取应对措施

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦5月30日表示，北韩不顾联合国安理会的制裁，继续非法筹集核导开发所需的物品和资金。为了应对这一情况，各国应进一步加强合作。尹锡悦5月30日向在济州岛开幕的大规模杀伤性武器防扩散安全倡议(PSI)成立20周年高级别会议发送视频信息，他强调，尽管国际社会作出了努力，但大规模杀伤性武器的威胁正在加大，国际安全环境正在变得更加严峻。尹锡悦说，由于北韩史无前例的核导挑衅，加强国际不扩散机制和阻止大规模杀伤性武器扩散变得更为重要。在这种情况下，举行防扩散安全倡议高级别会议意义深远。尹锡悦还强调，韩国政府将为人类的自由、和平、繁荣作出贡献，为了维护立足于国际法和规范的国际秩序，将与在座的各位伙伴一同开展积极合作。大规模杀伤性武器防扩散安全倡议国际合作机制旨在防止大规模杀伤性武器及其运输工具、相关材料的非法扩散，由美国布什政府于2003年发起，目前共有106个国家参与。防扩散安全倡议每五年召开一次会议，今年迎来成立20周年，此次也是该会议首次在亚洲国家举行。会议5月30日开始在济州岛召开，为期四天。在此期间，还举行亚太例行演习“东方努力23” (EASTERN ENDEAVOR 23)。