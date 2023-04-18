韩美为应对北韩再次发射进行磋商

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韩国国际广播电台报道：韩国驻美国大使赵贤东表示，韩国和美国政府已就北韩再次发射卫星的所有可能性充分做好了准备。韩美首脑今年4月为应对北韩核问题商定创建的核咨商小组也即将召开首次会议。北韩首次发射太空发射体宣告失败，并表示不久后将再次发射。对此，韩美政府明确表明了谴责立场。韩国驻美国大使赵贤东表示，5月31日北韩进行发射后，韩美两国各级别立即进行了紧密沟通，对所有可能性充分做好了准备。赵贤东说，北韩宣布将尽快进行第二次发射，任何发射都将付出应有的代价。美国白宫也指出，北韩发射成功与否并不重要，问题是北韩改善和发展其军事能力，对韩半岛和地区构成了威胁。白宫强调，美国将与同盟国一起继续追究金正恩及其体制的责任。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，我们将继续与同盟和伙伴进行磋商，追究金正恩及其体制的责任，包括确保地区内适当的军事训练力量在内，做到能做的一切。据了解，针对北韩再次发射卫星，目前韩美正就联合军演、再次制裁、联合国安理会的措施等可动用的应对方案进行磋商。韩美首脑今年4月为应对北韩核问题发布了《华盛顿宣言》，根据宣言成立的核咨商小组也即将召开首次会议。据了解，由韩美国防副部长助理级官员成立的核咨商小组最早将于6月召开首次会议。